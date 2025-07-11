СКА подписал контракт с канадским защитником

СКА подписал контракт с Филлипсом, который играл у Ларионова в «Торпедо»

Маркус Филлипс, который ранее выступал в «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова, подписал контракт сроком на один год

Маркус Филлипс (Фото: телеграм-канал ХК СКА)

Канадский защитник Маркус Филлипс перешел в СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона 2025/26.

В прошлом сезоне Филлипс играл за нижегородское «Торпедо», которое возглавлял нынешний тренер СКА Игорь Ларионов. На счету хоккеиста было 58 матчей и 13 (2+11) очков в регулярном чемпионате.

В минувшем сезоне «Фонбет» — КХЛ СКА стал седьмым в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл московскому «Динамо». После этого Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера.