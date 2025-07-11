 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Уимблдон. Женщины. Финал Анисимова А Швентек И 1 2,95 x 2 1,45 Теннис Уимблдон. Мужчины Синнер Я Джокович Н 1 1,45 x 2 2,9 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Алькарас К 1 5 x 2 1,2 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,6 x 3,05 2 3,15 Футбол Клубный ЧМ. США. Финал Челси ПСЖ 1 5,2 x 4,2 2 1,6 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,26 x 62 2 1,36 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Дубай» и «Црвена звезда» сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ назвала состав участников и место проведения Суперкубка
Турнир впервые пройдет за пределами России — в Белграде. В нем сыграют два иностранных клуба, а также ЦСКА и «Зенит»
Фото: vtb-league.com
Фото: vtb-league.com

Два иностранных баскетбольных клуба примут участие в розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ — «Црвена звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Это будет пятый розыгрыш Суперкубка, впервые турнир пройдет за пределами России — в Белграде.

Также в нем сыграют две сильнейшие команды Единой лиги ВТБ по итогам сезона 2024/25 — московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

Турнир пройдет в формате «Финала четырех». 24 сентября состоятся полуфинальные матчи, 25 сентября — игра за третье место и финальный поединок.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 1 октября.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Единая лига ВТБ
Материалы по теме
Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Милош Теодосич завершил карьеру
Спорт
ЦСКА подписал контракт с лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ
Спорт
ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги ВТБ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Кремль заявил об ожидании предложений Киева по продолжению переговоров Политика, 13:05
Минобороны назвало цели шести групповых ударов по объектам ВСУ за неделю Политика, 13:03
В Гватемале задержали подлодку наркоторговцев с 2,5 тоннами кокаина Общество, 13:02
«Оренбург» сыграет в новом сезоне РПЛ вместо исключенного «Торпедо» Спорт, 13:00
ПСБ продолжит обслуживание российских пенсионеров в Абхазии Пресс-релиз, 12:59
Кремль ответил на послание Мерца к Путину Политика, 12:57
В Кремле разочарованы из-за отказа Запада воспринимать сигналы Москвы Политика, 12:55
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Неделя в Москве начнется с ливней Общество, 12:55
В Москве увеличили число турникетов для оплаты проезда по биометрии Город, 12:50
Дик Адвокат в 77 лет продлил контракт со сборной Кюрасао Спорт, 12:50
Дилеры объяснили, почему в России невыгодно производить автозапчасти Авто, 12:45
Суд конфисковал активы владельца «Южуралзолота» в доход государства Бизнес, 12:41
Губернатор Петербурга Беглов приехал на похороны Старовойта Политика, 12:38
В Армении арестовали директора сети принадлежащих Карапетяну пиццерий Политика, 12:36