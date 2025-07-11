«Дубай» и «Црвена звезда» сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Турнир впервые пройдет за пределами России — в Белграде. В нем сыграют два иностранных клуба, а также ЦСКА и «Зенит»

Фото: vtb-league.com

Два иностранных баскетбольных клуба примут участие в розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ — «Црвена звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Это будет пятый розыгрыш Суперкубка, впервые турнир пройдет за пределами России — в Белграде.

Также в нем сыграют две сильнейшие команды Единой лиги ВТБ по итогам сезона 2024/25 — московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

Турнир пройдет в формате «Финала четырех». 24 сентября состоятся полуфинальные матчи, 25 сентября — игра за третье место и финальный поединок.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 1 октября.