«Дубай» и «Црвена звезда» сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Два иностранных баскетбольных клуба примут участие в розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ — «Црвена звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Это будет пятый розыгрыш Суперкубка, впервые турнир пройдет за пределами России — в Белграде.
Также в нем сыграют две сильнейшие команды Единой лиги ВТБ по итогам сезона 2024/25 — московский ЦСКА и петербургский «Зенит».
Турнир пройдет в формате «Финала четырех». 24 сентября состоятся полуфинальные матчи, 25 сентября — игра за третье место и финальный поединок.
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 1 октября.
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