Первый россиянин в топ-10 драфта НБА дебютировал в составе «Бруклина»
Россиянин Егор Демин дебютировал за «Бруклин Нетс» в Летней лиге НБА.
19-летний Демин провел на площадке почти 23 минуты в игре против «Оклахома-Сити Тандер» (81:90), набрал восемь очков, сделал четыре подбора и один перехват.
Демин был выбран под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Он стал первым российским баскетболистом, выбранным в топ-10 драфта, предыдущий лучший результат среди россиян — 12-й номер Ярослава Королева (2005 год).
Демин выступал за команды разных возрастов мадридского «Реала» с 2021 года. По окончании сезона 2023/24 он уехал в США, где играл за команду Университета Бригама Янга (BYU). В завершившемся сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 10,6 очка, 5,5 результативной передачи и 3,9 подбора.
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