Индийскую теннисистку застрелил собственный отец
Индийская теннисистка Радхика Ядав была застрелена своим отцом Дипаком Ядавом в их доме в Гургаоне, сообщает ESPN.
Ядав было 25 лет. Она выступала на уровне ITF, а в последние несколько лет работала тренером в своей академии в Гургаоне. Полиция полагает, что мотивом преступления могла стать как раз ее успешность в работе.
«Он был расстроен из-за насмешек местных жителей по поводу доходов его дочери. Его беспокоили их замечания — они постоянно говорили, что тот живет на ее деньги и он слишком зависим от этого. Он несколько раз просил ее прекратить работу в академии, но она отказалась. Он больше не мог этого выносить», — рассказал инспектор полиции Винод Кумар.
Лучшей позицией Ядав в рейтинге ITF было 1999-е место в марте 2024 года.
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