 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Уимблдон. Женщины. Финал Анисимова А Швентек И 1 2,95 x 2 1,45 Теннис Уимблдон. Мужчины Синнер Я Джокович Н 1 1,45 x 2 2,95 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Алькарас К 1 5 x 2 1,2 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,55 x 3,15 2 2,95 Футбол Клубный ЧМ. США. Финал Челси ПСЖ 1 5,2 x 4,2 2 1,6 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,26 x 62 2 1,36 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Индийскую теннисистку застрелил собственный отец

Радхике Ядав было 25 лет. Мотивом убийства стали насмешки на тему того, что отец живет на средства своей дочери, получаемые от тренерской деятельности

Индийская теннисистка Радхика Ядав была застрелена своим отцом Дипаком Ядавом в их доме в Гургаоне, сообщает ESPN.

Ядав было 25 лет. Она выступала на уровне ITF, а в последние несколько лет работала тренером в своей академии в Гургаоне. Полиция полагает, что мотивом преступления могла стать как раз ее успешность в работе.

«Он был расстроен из-за насмешек местных жителей по поводу доходов его дочери. Его беспокоили их замечания — они постоянно говорили, что тот живет на ее деньги и он слишком зависим от этого. Он несколько раз просил ее прекратить работу в академии, но она отказалась. Он больше не мог этого выносить», — рассказал инспектор полиции Винод Кумар.

Лучшей позицией Ядав в рейтинге ITF было 1999-е место в марте 2024 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Индия убийство
Материалы по теме
Десятилетнего теннисиста отстранили за пробитую кулаком дверь на турнире
Спорт
Впервые в истории теннисистка с Филиппин вышла в финал турнира WTA
Спорт
Четырех теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Мошенники научили воровать телеграм-каналы через предложение публикаций Общество, 11:32
В Туле при ликвидации последствий удара БПЛА погиб спасатель Политика, 11:27
МТС Банк объявил ценовой диапазон размещения дополнительных акций Инвестиции, 11:20
При полете на параплане в Иркутской области разбились два человека Политика, 11:17
В тренде, с историей и заботой: как должен выглядеть жилой квартал Тренды, 11:15
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 11:14
Схемы в импорте: как обманывают нечестные брокеры и платежные агентыПодписка на РБК, 11:14
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации Политика, 11:12
В Электростали задержали расчленившего знакомую местного жителя Общество, 11:06
Первый россиянин в топ-10 драфта НБА дебютировал в составе «Бруклина» Спорт, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Стратегические консервы: как ужесточат контроль за иностранцами в рыбеПодписка на РБК, 11:01
Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта Политика, 10:59
Гостей все меньше, а рестораны-соседи растут. О чем этот тревожный сигналПодписка на РБК, 10:55