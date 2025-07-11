Индийскую теннисистку застрелил собственный отец

Радхике Ядав было 25 лет. Мотивом убийства стали насмешки на тему того, что отец живет на средства своей дочери, получаемые от тренерской деятельности

Индийская теннисистка Радхика Ядав была застрелена своим отцом Дипаком Ядавом в их доме в Гургаоне, сообщает ESPN.

Ядав было 25 лет. Она выступала на уровне ITF, а в последние несколько лет работала тренером в своей академии в Гургаоне. Полиция полагает, что мотивом преступления могла стать как раз ее успешность в работе.

«Он был расстроен из-за насмешек местных жителей по поводу доходов его дочери. Его беспокоили их замечания — они постоянно говорили, что тот живет на ее деньги и он слишком зависим от этого. Он несколько раз просил ее прекратить работу в академии, но она отказалась. Он больше не мог этого выносить», — рассказал инспектор полиции Винод Кумар.

Лучшей позицией Ядав в рейтинге ITF было 1999-е место в марте 2024 года.