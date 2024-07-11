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Сын Зидана стал игроком клуба из испанской Сегунды

Сын Зинедина Зидана стал игроком команды из второго дивизиона Испании
Воспитанник мадридского «Реала» Тео Зидан подписал двухлетний контракт с «Кордовой» их второго по значимости футбольного дивизиона Испании
Тео Зидан
Тео Зидан (Фото: ФК «Кордова» )

Футбольный клуб «Кордова», выступающий во втором испанском дивизионе (Сегунде), подписал 19-летнего полузащитника Тео Зидана — сына чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедина Зидана. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Контракт «Кордовы» с Тео Зиданом рассчитан на два сезона. В клубе отмечают, что перспективный футболист известен своей техникой, видением поля и точными передачами.

«Воспитанник молодежной академии «Реала» зарекомендовал себя как многообещающий молодой футболист, который прежде играл в юношеских командах своего клуба и в сборной Франции до 19 лет», — заявили в «Кордове».

Что касается Зинедина Зидана, то он считается одним из лучших игроков за всю историю футбола. На клубном уровне он дважды становился чемпионом Италии в составе «Ювентуса», а также выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского «Реала», с которым он также стал победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Франции Зидан побеждал на чемпионате мира 1998 года и на Евро-2000.

В качестве тренера Зидан работал только в мадридском клубе — ассистентом, тренером дубля, а в 2016–2018 и 2019–2021 годах — главным тренером первой команды. Под руководством француза «Реал» дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.

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Зинедин Зидан Футбол
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