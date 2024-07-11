The Killers прервали концерт ради просмотра концовки полуфинала Евро

Американские музыканты во время концерта в Лондоне вместе со своими поклонниками посмотрели последние минуты матча Англия — Нидерланды, после чего исполнили один из своих главных хитов

Группа The Killers (Фото: Kevin Winter / Getty Images )

Группа The Killers приостановила свой концерт в Лондоне, чтобы их фанаты смогли посмотреть концовку полуфинальной встречи Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Об этом пишет Daily Mail.

Американский коллектив приехал в столицу Великобритании в рамках тура Rebel Diamonds, приуроченного к 20-летию с момента выпуска первого альбома The Killers. В какой-то момент музыканты прервали выступление, после чего на огромный экран над сценой вывели трансляцию футбольного матча, чтобы вместе со зрителями посмотреть концовку игры, завершившейся победой англичан.

После финального свистка О2 Арена вместительностью около 20 тыс. человек взорвалась овациями. В зал было запущено конфетти, а The Killers исполнили один из своих самых главных хитов — Mr. Brightside.

Сборная Англии в 1/2 финала чемпионата Европы по футболу в Германии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1. На 7-й минуте встречи вперед вышли голландцы благодаря точному удару Хави Симонса, однако вскоре нападающий англичан Гарри Кейн сравнял счет, реализовав пенальти. Победу команде Гарета Саутгейта уже в добавленное время принес вышедший на замену Олли Уоткинс, метко пробивший в угол ворот Барта Вербрюггена.

Теперь сборная Англии сыграет в финале Евро с командой Испании. Матч состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Суперкомпьютер Opta видит главным фаворитом противостояния испанцев, которые победят с вероятностью в 48,2%. Шансы на победу англичан в основное время оцениваются в 27,3%.