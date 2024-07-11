НБА согласовала сделку по показу матчей лиги за рекордные $76 млрд

Этот контракт станет рекордным в истории лиги, его стоимость — $76 млрд. Сделка будет окончательно оформлена на заседании ассоциации, которое пройдет на следующей неделе в Лас-Вегасе

Джо Луал-Акуил (Фото: Wu Xiaoling / Global look press)

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) согласовала сделку по новому телевизионному контракту на 11 лет, об этом сообщает агентство Associated Press.

Этот контракт станет рекордным в истории лиги, его стоимость — $76 млрд за весь срок, начиная с 2025 года. Сделка будет окончательно оформлена на заседании ассоциации, которое пройдет на следующей неделе в Лас-Вегасе.

Associated Press уточняет, что основными вещателями останутся телеканалы ESPN и ABС, которые принадлежат компании Walt Disney. Прошлый контракт с вещателем составлял $1,4 млрд в год, по новому контракту сумма возрастет почти дважды — до $2,6 млрд. Кроме ESPN и ABС некоторые матчи будут транслироваться на телеканале NBC и платформе Amazon Prime.

Самый крупный контракт в спорте принадлежит американской Национальной футбольной лиге (НФЛ). В 2022 году лига побила свой же рекорд по стоимости медиаправ: в начале весны НФЛ реализовала права на 11 сезонов с 2023 по 2033 год суммарно за $105 млрд.