Названы кандидаты на приз лучшему игроку Евро-2024
Один из футболистов сборной Испании с большой долей вероятности станет лучшим игроком по итогам чемпионата Европы по футболу в Германии. В преддверии финала турнира статистическая компания Squawka опубликовала список главных претендентов на это звание, верхние строчки в котором занимают испанцы.
На данный момент на первом месте идет 16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, принявший участие во всех шести матчах своей команды. Он отметился тремя результативными передачами, а также одним голом, забитым из-за пределов штрафной в ворота команды Франции в полуфинальном матче турнира (2:1).
Вслед за Ямалем в рейтинге идут еще три испанца: Родри (1 гол), Дани Ольмо (3 гола, 2 передачи) и Фабиан Руис (2 гола, 2 передачи). Единственным англичанином, попавшим в первую пятерку, стал Джуд Беллингем, отметившийся двумя забитыми мячами. Полный список кандидатов на звание лучшего игрока Евро-2024 выглядит следующим образом:
- Ламин Ямаль (Испания)
- Родри (Испания)
- Дани Ольмо (Испания)
- Фабиан Руис (Испания)
- Джуд Беллингем (Англия)
- Букайо Сака (Англия)
- Гарри Кейн (Англия)
- Нико Уильямс (Испания)
- Деклан Райс (Англия)
- Джордан Пикфорд (Англия)
Букмекеры тоже отдают предпочтение испанским футболистам. Так, средний коэффициент на то, что Ламин Ямаль станет лучшим игроком турнира, составляет 3,00 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 2 тыс. руб.). Далее по списку идет Родри (коэффициент 4,00), Дани Ольмо (6,00) и Фабиан Руис (7,50). Следом расположились лидер атаки сборной Англии Джуд Беллингем (8,00), а также Букайо Сака и Гарри Кейн (оба — 15,00).
Финальная игра Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится на Олимпийском стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля (22:00 мск). Суперкомпьютер Opta видит главным фаворитом противостояния испанскую команду, которая победит с вероятностью 48,2%. Шансы на победу Англии в основное время оцениваются в 27,3%, а вероятность ничейного результата — в 24,5%.
Победителем предыдущего чемпионата — Евро-2020 — стала сборная Италии. Звание лучшего игрока турнира досталось вратарю Джанлуиджи Донарумме, который принял участие во всех матчах своей команды и не пропустил ни одного гола на групповой стадии. По итогам турнира 2016 года титул лучшего игрока получил нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, забивший шесть мячей и отдавший две голевые передачи. На данный момент он является единственным в истории обладателем этой награды, чья команда в итоге не стала победителем турнира.