Названы кандидаты на приз лучшему игроку Евро-2024

Среди главных фаворитов оказался 16-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, который отметился тремя результативными передачами и важным голом в полуфинале

Дани Ольмо и Ламин Ямаль празднуют гол, забитый в ворота французов в полуфинале Евро (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Один из футболистов сборной Испании с большой долей вероятности станет лучшим игроком по итогам чемпионата Европы по футболу в Германии. В преддверии финала турнира статистическая компания Squawka опубликовала список главных претендентов на это звание, верхние строчки в котором занимают испанцы.

На данный момент на первом месте идет 16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, принявший участие во всех шести матчах своей команды. Он отметился тремя результативными передачами, а также одним голом, забитым из-за пределов штрафной в ворота команды Франции в полуфинальном матче турнира (2:1).

Вслед за Ямалем в рейтинге идут еще три испанца: Родри (1 гол), Дани Ольмо (3 гола, 2 передачи) и Фабиан Руис (2 гола, 2 передачи). Единственным англичанином, попавшим в первую пятерку, стал Джуд Беллингем, отметившийся двумя забитыми мячами. Полный список кандидатов на звание лучшего игрока Евро-2024 выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль (Испания)

Родри (Испания)

Дани Ольмо (Испания)

Фабиан Руис (Испания)

Джуд Беллингем (Англия)

Букайо Сака (Англия)

Гарри Кейн (Англия)

Нико Уильямс (Испания)

Деклан Райс (Англия)

Джордан Пикфорд (Англия)

Букмекеры тоже отдают предпочтение испанским футболистам. Так, средний коэффициент на то, что Ламин Ямаль станет лучшим игроком турнира, составляет 3,00 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 2 тыс. руб.). Далее по списку идет Родри (коэффициент 4,00), Дани Ольмо (6,00) и Фабиан Руис (7,50). Следом расположились лидер атаки сборной Англии Джуд Беллингем (8,00), а также Букайо Сака и Гарри Кейн (оба — 15,00).

Финальная игра Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится на Олимпийском стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля (22:00 мск). Суперкомпьютер Opta видит главным фаворитом противостояния испанскую команду, которая победит с вероятностью 48,2%. Шансы на победу Англии в основное время оцениваются в 27,3%, а вероятность ничейного результата — в 24,5%.

Победителем предыдущего чемпионата — Евро-2020 — стала сборная Италии. Звание лучшего игрока турнира досталось вратарю Джанлуиджи Донарумме, который принял участие во всех матчах своей команды и не пропустил ни одного гола на групповой стадии. По итогам турнира 2016 года титул лучшего игрока получил нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, забивший шесть мячей и отдавший две голевые передачи. На данный момент он является единственным в истории обладателем этой награды, чья команда в итоге не стала победителем турнира.