 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Названы кандидаты на приз лучшему игроку Евро-2024

Названы главные претенденты на приз лучшему игроку Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Среди главных фаворитов оказался 16-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, который отметился тремя результативными передачами и важным голом в полуфинале
Дани Ольмо и Ламин Ямаль празднуют гол, забитый в ворота французов в полуфинале Евро
Дани Ольмо и Ламин Ямаль празднуют гол, забитый в ворота французов в полуфинале Евро (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Один из футболистов сборной Испании с большой долей вероятности станет лучшим игроком по итогам чемпионата Европы по футболу в Германии. В преддверии финала турнира статистическая компания Squawka опубликовала список главных претендентов на это звание, верхние строчки в котором занимают испанцы.

На данный момент на первом месте идет 16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, принявший участие во всех шести матчах своей команды. Он отметился тремя результативными передачами, а также одним голом, забитым из-за пределов штрафной в ворота команды Франции в полуфинальном матче турнира (2:1).

Вслед за Ямалем в рейтинге идут еще три испанца: Родри (1 гол), Дани Ольмо (3 гола, 2 передачи) и Фабиан Руис (2 гола, 2 передачи). Единственным англичанином, попавшим в первую пятерку, стал Джуд Беллингем, отметившийся двумя забитыми мячами. Полный список кандидатов на звание лучшего игрока Евро-2024 выглядит следующим образом:

  • Ламин Ямаль (Испания)
  • Родри (Испания)
  • Дани Ольмо (Испания)
  • Фабиан Руис (Испания)
  • Джуд Беллингем (Англия)
  • Букайо Сака (Англия)
  • Гарри Кейн (Англия)
  • Нико Уильямс (Испания)
  • Деклан Райс (Англия)
  • Джордан Пикфорд (Англия)

Букмекеры тоже отдают предпочтение испанским футболистам. Так, средний коэффициент на то, что Ламин Ямаль станет лучшим игроком турнира, составляет 3,00 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 2 тыс. руб.). Далее по списку идет Родри (коэффициент 4,00), Дани Ольмо (6,00) и Фабиан Руис (7,50). Следом расположились лидер атаки сборной Англии Джуд Беллингем (8,00), а также Букайо Сака и Гарри Кейн (оба — 15,00).

Финальная игра Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится на Олимпийском стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля (22:00 мск). Суперкомпьютер Opta видит главным фаворитом противостояния испанскую команду, которая победит с вероятностью 48,2%. Шансы на победу Англии в основное время оцениваются в 27,3%, а вероятность ничейного результата — в 24,5%.

Победителем предыдущего чемпионата — Евро-2020 — стала сборная Италии. Звание лучшего игрока турнира досталось вратарю Джанлуиджи Донарумме, который принял участие во всех матчах своей команды и не пропустил ни одного гола на групповой стадии. По итогам турнира 2016 года титул лучшего игрока получил нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, забивший шесть мячей и отдавший две голевые передачи. На данный момент он является единственным в истории обладателем этой награды, чья команда в итоге не стала победителем турнира.

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Названы кандидаты на приз лучшему игроку Евро-2024 Спорт, 14:06
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 14:04
В Коломне трое любителей шашлыков ограбили магазин. Видео Общество, 14:02
Стал известен главный арбитр финала чемпионата Европы Спорт, 14:00
Путин передал под временное управление активы австрийской Silgan Holding Бизнес, 13:59
Рост спроса и цен: чем запомнился 2-й квартал на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 13:58
Сложности с оплатой автомобилей и запчастей из Китая привели к росту цен на 5% Авто, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спрос на элитные новостройки в Москве вырос на 64% за год Недвижимость, 13:45
Во Франции загорелся шпиль Руанского собора Общество, 13:43
Блогеров с более 1 тыс. читателей предложили обязать сообщать о себе Технологии и медиа, 13:38
Минобороны сообщило о занятии села Восход в ДНР Политика, 13:30
Открываем ресторан по франшизе вместе с «Перчини»: что надо знать РБК Франшизы, 13:21
Суд Москвы оставил в силе приговор сопредседателю «Мемориала» Орлову Политика, 13:19
Российский футболист в 16 лет подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» Спорт, 13:19