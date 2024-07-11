Стал известен главный арбитр финала чемпионата Европы

Помогать Франсуа Летексье будут французские ассистенты Сирил Мюнье и Мехди Рахмуни, а поляк Шимон Марчиняк будет четвертым арбитром. Роль видеопомощника судьи (VAR) поручена Жерому Бризару (Франция)

Франсуа Летексье (Фото: Sebastian El-Saqqa / Global look press)

Француз Франсуа Летексье будет судить финальный матч чемпионата Европы между Испанией и Англией, сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут французские ассистенты Сирил Мюнье и Мехди Рахмуни, а поляк Шимон Марчиняк станет четвертым арбитром. Роль видеопомощника судьи (VAR) поручена Жерому Бризару (Франция).

35-летний Летексье был включен в число судей ФИФА в 2017 году. На этом Евро он судил три матча группового этапа: Испания — Грузия, Дания - Сербия и Хорватия — Албания.

Финал турнира состоится 14 июля в Берлине, начало в 22:00 (мск). Англичане накануне обыграли голландцев со счетом 2:1, а за день до этого испанцы нанесли поражение французам — 2:1.