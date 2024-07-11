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Российский футболист в 16 лет подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Российский футболист в 16 лет подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Российский футболист Амир Ибрагимов играл за юношеские команды разных возрастов. Он также привлекался к матчам в составе «Манчестер Юнайтед» среди игроков до 18 лет
Амир Ибрагимов и Сэр Алекс Фергюсон&nbsp;
Амир Ибрагимов и Сэр Алекс Фергюсон  (Фото: Социальные сети Амира Ибрагимова)

Атакующий полузащитник Амир Ибрагимов подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).

«Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал Ибрагимов. О сроках контракта и его сумме, не сообщается.

Ибрагимову 16 лет. Он играл за юношеские команды разных возрастов. Также привлекался к матчам в составе «Манчестер Юнайтед» среди игроков до 18 лет. Он уже заигран за юношескую сборную Англии до 15 и 16 лет.

В сезоне 2022/23 командам, за которые играл Ибрагимов, за один день удалось дважды победить «Ливерпуль» — принципиального соперника МЮ. Сначала россиянин сыграл за команду из футболистов до 16 лет, забив победный гол в концовке матча. Несколько часов спустя Ибрагимов вышел на поле за команду до 18 лет против того же соперника.

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Манчестер Юнайтед Английская премьер-лига (АПЛ) сборная Англии по футболу сборная России по футболу Амир Ибрагимов
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