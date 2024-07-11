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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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ОКР выплатил не допущенным к Олимпиаде спортсменам более ₽200 млн

Гендиректор ОКР Сенглеев: не допущенным к Играм атлетам выплачено более ₽200 млн
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Компенсацию получили свыше 200 российских спортсменов
Сборная России по художественной гимнастике
Сборная России по художественной гимнастике (Фото: Alexander Chernykh / Global look press)

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил денежную компенсацию атлетам, которые не получили возможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Мы выплатили 245 спортсменам, не допущенным до Олимпиады, более 200 млн руб. Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — сказал Сенглеев.

В октябре 2023 года исполком ОКР утвердил меры финансовой поддержки спортсменов, которые из-за отстранения пропустят Олимпийские игры 2024 года в Париже. Российские атлеты могут выступать на ОИ только в нейтральном статусе, для получения которого есть ряд требований, в том числе отсутствие поддержки военной операции. Речь шла о единовременных выплатах в 2023 и 2024 годах. По 500 тыс. руб. получат олимпийские чемпионы, по 350 тыс. руб. — серебряные призеры, 250 тыс. руб. — бронзовые призеры, а также 150 тыс. руб. — для всех членов олимпийской команды, сообщали в ОКР.

Глава ОКР Станислав Поздняков отмечал, что организация не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. Это решение связано с тем, что финансирование российского спортсмена со стороны ОКР будет воспринято Международным олимпийским комитетом как нарушение рекомендаций, поскольку атлеты едут в Париж в нейтральном статусе, пояснял он.

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Олимпиада-2024 Олимпийский комитет России (ОКР) компенсация нейтральный статус
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