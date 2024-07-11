Виновник пенальти в ворота голландцев оценил эпизод с его назначением

Дензел Дюмфрис заявил, что берет на себя всю ответственность за пенальти в ворота своей команды в полуфинальном матче против Англии на Евро-2024

Дензел Дюмфрис и Гарри Кейн (Фото: IMAGO/Sebastian RÃ¤ppold/Matthia)

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис не фолил намеренно против нападающего Гарри Кейна в своей штрафной в эпизоде с назначенным пенальти. Об этом Дюмфрис заявил после игры, его слова приводит Sportbible.

«Я беру на себя всю ответственность за пенальти. Я не сделал этого намеренно. Я просто хотел заблокировать удар», — сказал он.

По словам Дюмфриса, ситуация с пенальти его «раздражает», поскольку мяч упал между ним и Кейном и оба футболиста шли на него и остановить свою ногу он уже не мог. «Я хотел заблокировать удар, поэтому просто коснулся его», — отметил он, подчеркнув, что попадание его ноги в ногу Кейна не было специальным (цитата по Metro).

В первом тайме при счете 1:0 в пользу голландцев капитан англичан Гарри Кейн ударил по воротам, находясь в штрафной площади. Однако сразу после удара его нога попала в ногу соперника — Дензела Дюмфриса. Сначала судейская бригада во главе с Феликсом Цвайером однозначно показала удар от ворот. Однако после просмотра видеоповтора судья поменял решение и назначил пенальти, который закончился голом.

Это решение вызвало много критики, в том числе со стороны британских звезд футбола. В частности Гари Нэвилл и Джэйми Каррагер заявили, что в этом эпизоде пенальти не было. А Нэвил и вовсе назвал позорным решение Цвайера.