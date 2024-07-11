Саутгейт объяснил замену Кейна в концовке полуфинального матча Евро

Главный тренер сборной Англии отметил, что форвард получил небольшое повреждение и он решил выпустить на поле Олли Уоткинса, который в итоге забил победный гол Нидерландам

Гарет Саутгейт (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заменил лидера команды Гарри Кейна в концовке полуфинального матча Евро-2024 из-за того, что форвард получил небольшое повреждение. Тренера цитирует сайт УЕФА.

На 81-й минуте Олли Уоткинс вышел на поле вместо Кейна, а на 91-й минуте забил победный гол в матче с командой Нидерландов.

«С точки зрения энергии мы почувствовали, что начинаем терять давление, и Гарри получил болезненный удар. Олли может хорошо прессинговать и отыгрывать мячи. Мы почувствовали, что это хороший момент, чтобы его попробовать. Я так рад, что Олли получил свой момент», — сказал Саутгейт.

По словам Саутгейта сборная Англии провела очень хороший матч. «Это была сложная игра, и нам приходилось постоянно что-то менять, особенно в обороне. Нам приходилось все время адаптироваться, и игроки принимали очень много хороших решений. Конец получился особенным для команды, это награду за то, что все игроки вносят в общее дело», — добавил тренер.

В полуфинальном матче сборная Англии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1. В финале, который пройдет 14 июля в Берлине, соперником англичан будет Испания.