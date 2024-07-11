Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро

Король Великобритании также призвал футболистов в финальном матче не доводить дело до «чудо-голов на последних минутах или очередной серии пенальти»

Карл III (Фото: Jane Barlow - WPA Pool / Getty Images)

Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал чемпионата Европы по футболу, сообщает Би-би-си. Заключительный матч утрнира состоится 14 июля в Берлине, соперником англичан будут испанцы.

«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал Евро, а также наилучшие пожелания на воскресный матч. Если я смогу убедить вас обеспечить победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последних минутах или в очередной драме в серии пенальти — уверен, тогда давление и пульс у всей страны сильно смягчатся! Удачи, Англия», — говорится в сообщении короля.

Также поздравил сборную в соцсети Х новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Вот это матч сборной Англии и вот это победа. Берлин, жди нас!» — написал Стармер.

В полуфинальном матче сборная Англии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1, забив победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

В 1/8 финала англичане победили Словакию, сравняв счет на последних минутах основного времени и забив победный гол в дополнительное. В 1/4 финала Англия победила Швейцарию в серии пенальти.