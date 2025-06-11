«Динамо» не отпустило рекордсмена клуба Рашевского в «Авангард»

«Динамо» не захотело отдавать рекордсмена по голам «Авангарду»

Московский клуб повторил контрактное предложение «Авангарда» Дмитрию Рашевскому. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории «Динамо» в КХЛ, превзойдя достижение Шипачева

Дмитрий Рашевский (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» повторило контрактное предложение омского «Авангарда» нападающему Дмитрию Рашевскому, сообщила пресс-служба КХЛ.

«Бело-голубые» сохранили права на 24-летнего игрока, который является ограниченно свободным агентом и ранее принял предложение «Авангарда».

В минувшем сезоне Рашевский стал четвертым бомбардиром и третьим снайпером команды в «регулярке» (19 шайб и 21 передача в 65 матчах).

В плей-офф он забил один гол, который стал для него 91-м за «Динамо» в КХЛ. Таким образом, Рашевский превзошел рекорд Вадима Шипачева.

Рашевский играет за «Динамо» в КХЛ с 2020 года.

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала Кубка Гагарина.