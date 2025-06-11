 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,02 x 4,5 2 3,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7 x 4,5 2 1,4 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

«Динамо» не захотело отдавать рекордсмена по голам «Авангарду»

«Динамо» не отпустило рекордсмена клуба Рашевского в «Авангард»
Московский клуб повторил контрактное предложение «Авангарда» Дмитрию Рашевскому. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории «Динамо» в КХЛ, превзойдя достижение Шипачева
Дмитрий Рашевский
Дмитрий Рашевский (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» повторило контрактное предложение омского «Авангарда» нападающему Дмитрию Рашевскому, сообщила пресс-служба КХЛ.

«Бело-голубые» сохранили права на 24-летнего игрока, который является ограниченно свободным агентом и ранее принял предложение «Авангарда».

В минувшем сезоне Рашевский стал четвертым бомбардиром и третьим снайпером команды в «регулярке» (19 шайб и 21 передача в 65 матчах).

В плей-офф он забил один гол, который стал для него 91-м за «Динамо» в КХЛ. Таким образом, Рашевский превзошел рекорд Вадима Шипачева.

Рашевский играет за «Динамо» в КХЛ с 2020 года.

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала Кубка Гагарина.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Авангард
Материалы по теме
«Локомотив» объявил о «самовольном» уходе лучшего тренера сезона КХЛ
Спорт
Внук Третьяка продлил контракт с клубом КХЛ «Лада»
Спорт
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб КХЛ «Нефтехимик»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 20:04
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России Политика, 22:10
«Динамо» не захотело отдавать рекордсмена по голам «Авангарду» Спорт, 21:57
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки» Политика, 21:44
Бессент заявил, что США летом может ждать дефолт по госдолгу Политика, 21:34
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
В Харькове загорелся военкомат Политика, 21:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин потребовал не ставить новые системы вооружений «в чистом поле» Политика, 21:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:10
Россиянки разыграют путевку в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 21:00
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
В ЮАР выпал снег. Видео Общество, 20:49
Рекордсмена в беге на 10 миль заподозрили в допинге Спорт, 20:43
Совет фонда «Защитники Отечества» определил новые направления помощи Политика, 20:43