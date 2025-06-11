«Динамо» не захотело отдавать рекордсмена по голам «Авангарду»
Московское «Динамо» повторило контрактное предложение омского «Авангарда» нападающему Дмитрию Рашевскому, сообщила пресс-служба КХЛ.
«Бело-голубые» сохранили права на 24-летнего игрока, который является ограниченно свободным агентом и ранее принял предложение «Авангарда».
В минувшем сезоне Рашевский стал четвертым бомбардиром и третьим снайпером команды в «регулярке» (19 шайб и 21 передача в 65 матчах).
В плей-офф он забил один гол, который стал для него 91-м за «Динамо» в КХЛ. Таким образом, Рашевский превзошел рекорд Вадима Шипачева.
Рашевский играет за «Динамо» в КХЛ с 2020 года.
«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала Кубка Гагарина.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов