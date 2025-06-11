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Россиянки разыграют путевку в полуфинал турнира WTA в Нидерландах

Кудерметова сыграет с Александровой в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе
Вероника Кудерметова уверенно обыграла бельгийку Миннен и вышла в четвертьфинал, где ее ждет двукратная чемпионка турнира Екатерина Александрова
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в голландском Хертогенбосе, где встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

Кудерметова во втором круге турнира обыграла бельгийку Грет Миннен (66-я в рейтинге) со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Кудерметова в восьмой раз сыграет против Александровой на турнирах WTA, ранее она победила соперницу в трех матчах, а еще четыре встречи проиграла.

Кудерметова занимает в рейтинге 39-е место, Александрова — 19-е.

Призовой фонд турнира в Хертогенбосе составляет почти €240 тыс.

Последние три года турнир выигрывали россиянки: в 2022 и 2023 годах — Александрова, в 2024-м — Людмила Самсонова.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Вероника Кудерметова
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