Россиянки разыграют путевку в полуфинал турнира WTA в Нидерландах
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в голландском Хертогенбосе, где встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.
Кудерметова во втором круге турнира обыграла бельгийку Грет Миннен (66-я в рейтинге) со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Кудерметова в восьмой раз сыграет против Александровой на турнирах WTA, ранее она победила соперницу в трех матчах, а еще четыре встречи проиграла.
Кудерметова занимает в рейтинге 39-е место, Александрова — 19-е.
Призовой фонд турнира в Хертогенбосе составляет почти €240 тыс.
Последние три года турнир выигрывали россиянки: в 2022 и 2023 годах — Александрова, в 2024-м — Людмила Самсонова.
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