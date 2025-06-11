 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,02 x 4,5 2 3,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7 x 4,5 2 1,4 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Клуб Дзюбы объявил об уходе трех футболистов

Хубулов вернется в «Крылья Советов», Москвичев — в «Торпедо», с Чиботой расторгли контракт по соглашению сторон
Владимир Хубулов
Владимир Хубулов (Фото: Официальный сайт ФК «‎Акрон» )

Полузащитники Владимир Хубулов. Владимир Москвичев и Мавис Чибота покинули тольяттинский «Акрон», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

У Хубулова и Москвичева истекли арендные соглашения, они вернутся, соответственно, в «Крылья Советов» и «Торпедо». Хубулов забил шесть мячей в 29 матчах, Москвичев — один гол в 18 играх.

Контракт с конголезцем Чиботой, который с января играл в аренде в Израиле, расторгнут по обоюдному согласию. Он провел за «Акрон» пять матчей.

Дзюба продлил контракт с «Акроном»
Спорт
Артем Дзюба

Тольяттинская команда в дебютном сезоне в РПЛ заняла девятое место.

В начале июня «Акрон» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон
Материалы по теме
РПЛ опередила чемпионат Украины в рейтинге лучших лиг мира
Спорт
Какие клубы покинули РПЛ из-за долгов
Спорт
ЦСКА объявил об уходе Николича
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 20:04
Россиянки разыграют путевку в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 21:00
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
В ЮАР выпал снег. Видео Общество, 20:49
Рекордсмена в беге на 10 миль заподозрили в допинге Спорт, 20:43
Совет фонда «Защитники Отечества» определил новые направления помощи Политика, 20:43
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города Политика, 20:42
Госдума приняла закон о реновации в трех городах. Куда переселят жителей Недвижимость, 20:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Глава Калужской области рассказал об угрозах учителям в ЛНР Политика, 20:04
Посол России в Турции ушел в отставку Политика, 20:01
Бывший саратовский министр погиб в зоне военной операции Политика, 19:55
В Подмосковье фургон с «Аперолем» попал в ДТП Общество, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования Общество, 19:49
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Политика, 19:47