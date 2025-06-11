Клуб Дзюбы объявил об уходе трех футболистов
Полузащитники Владимир Хубулов. Владимир Москвичев и Мавис Чибота покинули тольяттинский «Акрон», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
У Хубулова и Москвичева истекли арендные соглашения, они вернутся, соответственно, в «Крылья Советов» и «Торпедо». Хубулов забил шесть мячей в 29 матчах, Москвичев — один гол в 18 играх.
Контракт с конголезцем Чиботой, который с января играл в аренде в Израиле, расторгнут по обоюдному согласию. Он провел за «Акрон» пять матчей.
Тольяттинская команда в дебютном сезоне в РПЛ заняла девятое место.
В начале июня «Акрон» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой.
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