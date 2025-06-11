Лучший бомбардир «Витязя» ушел в ЦСКА

«Витязь» получил за 21-летнего Бучельникова денежную компенсацию. 21-летний форвард в прошлом сезоне набрал 54 очка в 65 матчах

Дмитрий Бучельников (Фото: Официальный сайт ХК «‎Витязь» )

Лучший бомбардир и второй снайпер «Витязя» в минувшем сезоне Дмитрий Бучельников перешел в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.

У Бучельникова 15 шайб и 39 передач в 65 матчах прошлого сезона. Игроку 21 год, ранее в КХЛ он выступал за петербургский СКА и владивостокский «Адмирал».

«Витязь» по итогам регулярного чемпионата занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

ТАСС 3 июня сообщил, что подмосковный клуб прекратит существование из-за проблем с финансированием.

ЦСКА в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф от минского «Динамо», после чего отправил в отставку тренера Илью Воробьева.