Лучший бомбардир «Витязя» ушел в ЦСКА
Лучший бомбардир и второй снайпер «Витязя» в минувшем сезоне Дмитрий Бучельников перешел в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.
У Бучельникова 15 шайб и 39 передач в 65 матчах прошлого сезона. Игроку 21 год, ранее в КХЛ он выступал за петербургский СКА и владивостокский «Адмирал».
«Витязь» по итогам регулярного чемпионата занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
ТАСС 3 июня сообщил, что подмосковный клуб прекратит существование из-за проблем с финансированием.
ЦСКА в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф от минского «Динамо», после чего отправил в отставку тренера Илью Воробьева.
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