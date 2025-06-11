В МОК поблагодарили федерации за допуск россиян в нейтральном статусе

Спортивный директор МОК Макконнелл призвал продолжать работу по допуску россиян и белорусов под нейтральным флагом и заявил, что МОК готов для диалога по этому вопросу со всеми федерациями

Кит Макконнелл (Фото: Xinyu Cui / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации должны вместе работать над тем, чтобы россияне и белорусы могли, пусть и в нейтральном статусе, соревноваться со спортсменами из других стран, заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF). Его слова приводит «РИА Новости».

Макконнелл поблагодарил международные федерации, которые позволили нейтральным спортсменам участвовать в соревнованиях.

«Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансах», — отметил Макконнелл.

Россиян допустили во многих летних видах спорта, но в таких, как легкая атлетика, футбол и другие командные дисциплины, они пока выступать не могут.

В зимних видах спорта россиян допустили только в ски-альпинизме и в ограниченном количестве — на олимпийский отбор в дисциплинах под эгидой Международного союза конькобежцев (конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание).

Олимпийский комитет России неоднократно называл отстранение спортсменов дискриминацией.