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Спорт ,  
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Хачанов с трудом вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Хачанов с трудом обыграл 99-ю ракетку мира на турнире в Хертогенбосе
В первом матче Карен Хачанов встречался с американцем Макдональдом и победил соперника только на тай-брейке третьего сета. В Хертогенбосе также сыграет Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в голландском Хертогенбосе.

Хачанов как третий сеяный начал выступление на турнире со второго круга, где победил американца Маккензи Макдональда (99-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Следующим соперником россиянина будет канадец Габриэль Диалло (55-й).

Позднее на турнире сыграет первая ракетка России Даниил Медведев — его соперником будет француз Адриан Маннарино (127-й).

Призовой фонд турнира в Хертогенбосе превышает €700 тыс. Турнир проходит на травяных кортах.

Из россиян эти соревнования выигрывал Дмитрий Турсунов в 2011 году.

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Анна Сатдинова
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