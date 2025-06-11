Хачанов с трудом вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в голландском Хертогенбосе.
Хачанов как третий сеяный начал выступление на турнире со второго круга, где победил американца Маккензи Макдональда (99-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
Следующим соперником россиянина будет канадец Габриэль Диалло (55-й).
Позднее на турнире сыграет первая ракетка России Даниил Медведев — его соперником будет француз Адриан Маннарино (127-й).
Призовой фонд турнира в Хертогенбосе превышает €700 тыс. Турнир проходит на травяных кортах.
Из россиян эти соревнования выигрывал Дмитрий Турсунов в 2011 году.
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