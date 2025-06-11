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Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Александрова победила Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Екатерина Александрова победила Анну Блинкову со счетом 6:0, 7:5 и в четвертьфинале может встретиться с Вероникой Кудерметовой
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Четвертая ракетка России Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в голландском Хертогенбосе с призовым фондом почти €240 тыс.

Во втором круге турнира Александрова обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6:0, 7:5. Матч продолжался менее полутора часов.

Александрова за выход в полуфинал сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой или бельгийкой Грет Миннен.

Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге, она побеждала на турнире в Хертогенбосе в 2022 и 2023 годах.

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