Мэр Балашихи назвал временным решение по шестиугольной спортплощадке
Глава Балашихи Сергей Юров заявил в телеграм-канале, что текущее состояние спортплощадки в микрорайоне Кучино, которая из-за ремонта коллектора сначала приобрела шестиугольную форму, а потом укороченную прямоугольную, является временным.
В 2024 году спортплощадка на Речной улице была частично демонтирована из-за ремонта канализационного коллектора — коммунальщики сделали ее шестиугольной. В начале июня у площадки сместили забор, вернув ей прямоугольную форму, но на несколько метров короче.
Юров заявил, что «в таком виде площадка не останется», двор включен в программу комплексного благоустройства и до конца лета работы должны завершить.
«В планах сделать новую спортивную площадку, детскую площадку, зону воркаут, отремонтировать проезды и тротуары», — написал Юров.
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