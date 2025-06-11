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Спорт ,  
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Мэр Балашихи назвал временным решение по шестиугольной спортплощадке

Мэр Балашихи пообещал новую спортплощадку вместо шестиугольной
В прошлом году в Балашихе во время ремонта коллектора одна из спортплощадок превратилась в шестиугольную, теперь ей временно придали прямоугольную форму. Глава города сообщил, что вскоре площадку совсем заменят

Глава Балашихи Сергей Юров заявил в телеграм-канале, что текущее состояние спортплощадки в микрорайоне Кучино, которая из-за ремонта коллектора сначала приобрела шестиугольную форму, а потом укороченную прямоугольную, является временным.

В 2024 году спортплощадка на Речной улице была частично демонтирована из-за ремонта канализационного коллектора — коммунальщики сделали ее шестиугольной. В начале июня у площадки сместили забор, вернув ей прямоугольную форму, но на несколько метров короче.

Юров заявил, что «в таком виде площадка не останется», двор включен в программу комплексного благоустройства и до конца лета работы должны завершить.

«В планах сделать новую спортивную площадку, детскую площадку, зону воркаут, отремонтировать проезды и тротуары», — написал Юров.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Балашиха мэр Балашихи спортплощадка
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