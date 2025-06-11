Самсонова проиграла 231-й ракетке мира на старте турнира в Нидерландах

Россиянка проиграла 231-й ракетке мира на старте турнира в Нидерландах

Людмила Самсонова уступила в трех сетах канадке Брэнстин в первом круге турнира в Хертогенбосе, который выиграла в том году. В одиночном разряде соревнований остались еще три россиянки

Людмила Самсонова (Фото: Vaughn Ridley / Getty Images)

Третья ракетка России Людмила Самсонова не смогла защитить титул чемпионки травяного турнира в голландском Хертогенбосе, вылетев в первом круге.

Россиянка, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, уступила канадке Карсон Брэнстин (231-я) в трех сетах — 4:6, 7:5, 1:6. Матч продолжался почти 2,5 часа.

В одиночном разряде турнира во второй круг вышли россиянки Анна Блинкова и Екатерина Александрова (сыграют друг с другом), а также Вероника Кудерметова.

Призовой фонд турнира в Хертогенбосе составляет почти €240 тыс., его победительница получит 250 рейтинговых очков.

В 2022 и 2023 годах на турнире побеждала Александрова.