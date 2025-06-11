Россиянка проиграла 231-й ракетке мира на старте турнира в Нидерландах
Третья ракетка России Людмила Самсонова не смогла защитить титул чемпионки травяного турнира в голландском Хертогенбосе, вылетев в первом круге.
Россиянка, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, уступила канадке Карсон Брэнстин (231-я) в трех сетах — 4:6, 7:5, 1:6. Матч продолжался почти 2,5 часа.
В одиночном разряде турнира во второй круг вышли россиянки Анна Блинкова и Екатерина Александрова (сыграют друг с другом), а также Вероника Кудерметова.
Призовой фонд турнира в Хертогенбосе составляет почти €240 тыс., его победительница получит 250 рейтинговых очков.
В 2022 и 2023 годах на турнире побеждала Александрова.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов