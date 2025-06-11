На Урале продавец клубники выстрелил в участника хоккейного матча

Тренер клуба «Динамо-Электросталь» пострадал во время матча по хоккею на траве — ему в ногу случайно выстрелил продавец ягод, пугавший птиц. Матч прервали, стрелка нашли, госпитализация пострадавшему не потребовалась

Фото: mo-hockey.ru

В Екатеринбурге продавец ягод начал стрелять из пневматического пистолета, чтобы отпугнуть птиц, и случайно попал в ногу тренеру команды по хоккею на траве на вышке расположенного рядом стадиона, сообщает портал E1.

Матч чемпионата России между местным «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» был прерван из-за инцидента, но позднее возобновлен.

В пресс-службе екатеринбургского клуба рассказали, что Роман Рогов из команды гостей стоял на вышке и снимал игру. У него после попадания из пневматики остался след на ноге, госпитализация не потребовалась, а писать заявление на стрелка, которым оказался мужчина 1969 года рождения, он не стал.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию, что стрелявшего доставили в дежурную часть.

«Мужчина торговал в палатке ягодами, на которые постоянно покушались птицы. Гражданин так разгневался на воробьев, что в один момент выхватил пневматический пистолет Stalker <...> и открыл пальбу по птицам», — сказал Горелых.

На сайте «Динамо-Электросталь» указано, что Роман Рогов является вратарем команды.

Всего в чемпионате России по хоккею на траве участвуют шесть команд.