На Урале продавец клубники выстрелил в участника хоккейного матча
В Екатеринбурге продавец ягод начал стрелять из пневматического пистолета, чтобы отпугнуть птиц, и случайно попал в ногу тренеру команды по хоккею на траве на вышке расположенного рядом стадиона, сообщает портал E1.
Матч чемпионата России между местным «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» был прерван из-за инцидента, но позднее возобновлен.
В пресс-службе екатеринбургского клуба рассказали, что Роман Рогов из команды гостей стоял на вышке и снимал игру. У него после попадания из пневматики остался след на ноге, госпитализация не потребовалась, а писать заявление на стрелка, которым оказался мужчина 1969 года рождения, он не стал.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию, что стрелявшего доставили в дежурную часть.
«Мужчина торговал в палатке ягодами, на которые постоянно покушались птицы. Гражданин так разгневался на воробьев, что в один момент выхватил пневматический пистолет Stalker <...> и открыл пальбу по птицам», — сказал Горелых.
На сайте «Динамо-Электросталь» указано, что Роман Рогов является вратарем команды.
Всего в чемпионате России по хоккею на траве участвуют шесть команд.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов