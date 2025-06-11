Купленный «Баварией» за €60 млн Лерой Сане бесплатно уедет в Турцию
Нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане покинет мюнхенский клуб в качестве свободного агента и перейдет в «Галатасарай», сообщает The Athletic.
Футболист пока не подписал контракт со стамбульской командой, но договорился о трехлетнем соглашении с зарплатой до €15 млн в год.
На 29-летнего Сане также претендовали саудовский «Аль-Хиляль», английский «Арсенал» и турецкий «Фенербахче».
Сане стал игроком «Баварии» в 2020 году, перейдя из «Манчестер Сити». Его трансфер обошелся в €60 млн (€49 млн за переход + €11 млн бонусы).
Сане забил 61 гол и сделал 55 результативных передач в 220 матчах за «Баварию» и четыре раза выиграл с ней Бундеслигу, но в прошлом сезоне только 25 раз из 45 попал в стартовый состав.
Сане провел 70 матчей за сборную Германии с 2015 года и забил за нее 14 голов, участвовал в трех Евро и чемпионате мира 2022 года, выиграл Кубок конфедераций в 2017-м.
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