Сборная Англии впервые в истории проиграла африканской команде
Сборная Англии по футболу впервые в истории проиграла команде из Африки.
В английском Ноттингеме местная сборная в товарищеском матче уступила Сенегалу со счетом 1:3.
Гол у хозяев на счету Гарри Кейна (7-я минута), у сенегальцев мячи забили Исмаила Сарр (40-я минута), Абиб Диарра (62) и Шейх Сабали (90+3).
Кейн стал первым игроком в истории сборной Англии, который забивал мячи во всех четырех первых играх главного тренера.
Ранее Англия одержала 15 побед и шесть раз сыграла вничью в матчах с африканских сборными. Она также впервые пропустила более двух мячей в этих играх.
При этом всего во второй раз в истории Англия открыла счет в проигранном с разницей в два гола домашнем матче. Впервые это произошло во встрече с Бразилией (1:3), которая прошла в июне 1995 года.
Сенегал в первом тайме нанес в створ ворот Англии шесть ударов, чего не удавалось ни одной команде с июня 2013 года. Тогда Бразилия на домашнем стадионе «Маракана» нанесла восемь ударов в створ англичан.
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов