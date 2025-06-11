Сборная Англии впервые в истории проиграла африканской команде

Ранее Англия одержала 15 побед и шесть раз сыграла вничью в матчах с африканских сборными. Она также впервые пропустила более двух мячей в этих играх

Сборная Англии по футболу (Фото: Getty Images)

Сборная Англии по футболу впервые в истории проиграла команде из Африки.

В английском Ноттингеме местная сборная в товарищеском матче уступила Сенегалу со счетом 1:3.

Гол у хозяев на счету Гарри Кейна (7-я минута), у сенегальцев мячи забили Исмаила Сарр (40-я минута), Абиб Диарра (62) и Шейх Сабали (90+3).

Кейн стал первым игроком в истории сборной Англии, который забивал мячи во всех четырех первых играх главного тренера.

Ранее Англия одержала 15 побед и шесть раз сыграла вничью в матчах с африканских сборными. Она также впервые пропустила более двух мячей в этих играх.

При этом всего во второй раз в истории Англия открыла счет в проигранном с разницей в два гола домашнем матче. Впервые это произошло во встрече с Бразилией (1:3), которая прошла в июне 1995 года.

Сенегал в первом тайме нанес в створ ворот Англии шесть ударов, чего не удавалось ни одной команде с июня 2013 года. Тогда Бразилия на домашнем стадионе «Маракана» нанесла восемь ударов в створ англичан.