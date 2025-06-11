Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков
Сборная Мексики по футболу перед стартом Золотого кубка КОНКАКАФ отказалась от проживания в центре Лос-Анджелеса из-за беспорядков. Об этом пресс-секретарь команды Фернандо Шварц сообщил агентству Associated Press.
Финальный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ (чемпионата Северной и Центральной Америки, а также Карибского региона) пройдет 14 июня — 6 июля 2025 года в США и Канаде.
Мексика стартует на турнире матчем против сборной Доминиканской Республики 14 июня в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса).
Первоначально сборная Мексики должна была поселиться в центре Лос-Анджелеса, но из-за беспорядков запросила у КОНКАКАФ разрешение на переезд. Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, команда переехала в Лонг-Бич, пригород Лос-Анджелеса.
Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 44 человека. Многие протестующие вышли на улицы с флагами Мексики.
В ответ на протесты президент США Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения национальной гвардии. На фоне беспорядков в центре Лос-Анджелеса введен комендантский час.
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре и другие представители команды отказались говорить о протестах.
«Я не буду говорить о Лос-Анджелесе, я же сказал. Нет, мы говорим о спорте, — сказал Агирре во время пресс-конференции в Чапел-Хилл (Северная Каролина), где у команды был товарищеский матч против Турции. — Я не могу сейчас выразить свои мысли. Я лишь знаю то, что мы видим по телевизору. Мы за тысячи миль отсюда».
ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке
В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео
Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов