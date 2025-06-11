Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков

Сборная Мексики по футболу должна была поселиться в центре Лос-Анджелеса перед стартом континентального первенства, но из-за беспорядков запросила у КОНКАКАФ разрешение на переезд

Протесты в Лос-Анджелесе (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Сборная Мексики по футболу перед стартом Золотого кубка КОНКАКАФ отказалась от проживания в центре Лос-Анджелеса из-за беспорядков. Об этом пресс-секретарь команды Фернандо Шварц сообщил агентству Associated Press.

Финальный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ (чемпионата Северной и Центральной Америки, а также Карибского региона) пройдет 14 июня — 6 июля 2025 года в США и Канаде.

Мексика стартует на турнире матчем против сборной Доминиканской Республики 14 июня в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса).

Первоначально сборная Мексики должна была поселиться в центре Лос-Анджелеса, но из-за беспорядков запросила у КОНКАКАФ разрешение на переезд. Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, команда переехала в Лонг-Бич, пригород Лос-Анджелеса.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 44 человека. Многие протестующие вышли на улицы с флагами Мексики.

В ответ на протесты президент США Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения национальной гвардии. На фоне беспорядков в центре Лос-Анджелеса введен комендантский час.

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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре и другие представители команды отказались говорить о протестах.

«Я не буду говорить о Лос-Анджелесе, я же сказал. Нет, мы говорим о спорте, — сказал Агирре во время пресс-конференции в Чапел-Хилл (Северная Каролина), где у команды был товарищеский матч против Турции. — Я не могу сейчас выразить свои мысли. Я лишь знаю то, что мы видим по телевизору. Мы за тысячи миль отсюда».