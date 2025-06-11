 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,05 x 4,4 2 3,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,4 x 3,85 2 2 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,9 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 2,97 x 59 2 1,42 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,1 x 4,5 2 1,4 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,8 2 4,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 3,95 x 3,65 2 1,9 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,74 x 51 2 2,14 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков

Сборная Мексики по футболу должна была поселиться в центре Лос-Анджелеса перед стартом континентального первенства, но из-за беспорядков запросила у КОНКАКАФ разрешение на переезд
Протесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Сборная Мексики по футболу перед стартом Золотого кубка КОНКАКАФ отказалась от проживания в центре Лос-Анджелеса из-за беспорядков. Об этом пресс-секретарь команды Фернандо Шварц сообщил агентству Associated Press.

Финальный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ (чемпионата Северной и Центральной Америки, а также Карибского региона) пройдет 14 июня — 6 июля 2025 года в США и Канаде.

Мексика стартует на турнире матчем против сборной Доминиканской Республики 14 июня в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса).

Первоначально сборная Мексики должна была поселиться в центре Лос-Анджелеса, но из-за беспорядков запросила у КОНКАКАФ разрешение на переезд. Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, команда переехала в Лонг-Бич, пригород Лос-Анджелеса.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 44 человека. Многие протестующие вышли на улицы с флагами Мексики.

В ответ на протесты президент США Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения национальной гвардии. На фоне беспорядков в центре Лос-Анджелеса введен комендантский час.

Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков
Video

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре и другие представители команды отказались говорить о протестах.

«Я не буду говорить о Лос-Анджелесе, я же сказал. Нет, мы говорим о спорте, — сказал Агирре во время пресс-конференции в Чапел-Хилл (Северная Каролина), где у команды был товарищеский матч против Турции. — Я не могу сейчас выразить свои мысли. Я лишь знаю то, что мы видим по телевизору. Мы за тысячи миль отсюда».

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мексика Лос-Анджелес беспорядки
Материалы по теме
В центре Лос-Анджелеса объявили комендантский час
Политика
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен
Политика
В Лос-Анджелесе задержали около 60 участников массовых беспорядков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:17
Маск извинился за свои посты о Трампе Политика, 10:15
Глава нацразведки США заявила об угрозе ядерного уничтожения человечества Политика, 10:07
Захарова заявила о прямом отказе Киева забирать тела своих военных Политика, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Ловушка для бизнесменов: как теперь оспаривать санкции ЕСПодписка на РБК, 10:00
Рябков оценил последствия удара Украины по российским аэродромам Политика, 09:56
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Тень лидера: как детские сценарии становятся управленческими решениямиПодписка на РБК, 09:55
Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков Спорт, 09:43
Как взять ИИ в соавторы стратегии: готовые промпты для топ-менеджераПодписка на РБК, 09:40
В Северной Ирландии жгут дома и машины на антимигрантских акциях. Видео Общество, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
В России появились криптодеривативы. Как их использовать инвесторуПодписка на РБК, 09:30
В результате новой атаки БПЛА на Курскую область пострадали три ребенка Политика, 09:28