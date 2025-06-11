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Спорт ,  
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РПЛ опередила чемпионат Украины в рейтинге лучших лиг мира

Opta: РПЛ опередила чемпионат Украины в рейтинге лучших лиг мира
Из российских клубов наивысший бал у «Зенита» (84,5), который стал единственным представителем страны в топ-100. Во вторую сотню вошли три команды — «Краснодар» (144-е место / 82 балла), ЦСКА (148/81,9) и «Спартак» (184/81)
Российская премьер-лига (РПЛ)
Российская премьер-лига (РПЛ) (Фото: РПЛ)

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 23-е место в рейтинге сильнейших национальных чемпионатов по версии статистической компании Opta, которая выступает партнером множества спортивных клубов и турниров.

Чемпионат России находится ниже вторых дивизионов ведущих футбольных европейских стран. РПЛ поделила 23-е место с чемпионатами Австрии и Швейцарии (по 76,1 балла).

Список составлен на основании среднего рейтинга команд чемпионата, где 100 — максимальный балл.

Кроме того, Opta представила альтернативный список лучших чемпионатов, в котором учитываются только рейтинги топ-10 команд турнира. И здесь РПЛ занимает 17-е место (78,9), опережая чемпионат Саудовской Аравии (78,8).

РПЛ в обоих рейтингах опережает чемпионат Украины, который не вошел в топ-30, хотя украинские клубы выступают в еврокубках. При этом в рейтинге УЕФА чемпионат Украины опережает РПЛ — лиги занимают 23-е и 26-е место соответственно.

Из российских клубов наивысший бал у «Зенита» (84,5), который стал единственным представителем России в топ-100. Во вторую сотню вошли три команды — «Краснодар» (144-е место / 82 балла), ЦСКА (148/81,9) и «Спартак» (184/81,1).

До отстранения российских команд от всех международных футбольных турниров в 2022 году РПЛ на протяжении многих лет неизменно входила в топ-10 ведущих чемпионатов разных рейтингов. В рейтинге УЕФА она также упала ниже 20-го места из-за отсутствия команд в еврокубках.

Первая тройка обоих рейтингов Opta одинаковая. Лидирует чемпионат Англии, дальше идут Италия и Испания.

При этом только Англия имеет команды с рейтингом выше 99: «Ливерпуль» (100) лидирует, «Арсенал» (99,5) занимает второе место.

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