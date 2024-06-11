Боливиец в 16 лет пропустит Кубок Америки, его отец не смог подписать разрешение

Футболист в 16 лет пропустит Кубок Америки, не получив разрешения от отца

Мойзес Паниагуа не смог оформить въездную визу в США, поскольку у него не было разрешения на выезд из страны от обоих родителей. Дело в том, что его отец отсутствует в Боливии, поэтому и не мог подписать этот документ

Трофей Кубка Америки (Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images)

Боливийский полузащитник Мойзес Паниагуа пропустит Кубок Америки по футболу, поскольку у 16-летнего игрока нет разрешения на поездку в США от одного из родителей. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерации футбола Боливии.

Паниагуа, который играет за боливийский «Олвейс Реди», не смог оформить въездную визу в США, поскольку у него не было разрешения от обоих родителей. Федерация не уточнила, от кого из родителей не удалось получить разрешение на выезд.

Diario Ole сообщила, что отец Паниагуа отсутствует в Боливии, поэтому и не мог подписать разрешение.

Паниагуа вызвали на ближайшие товарищеские матчи против Эквадора и Колумбии в США, но футболист не смог туда поехать.

В феврале полузащитник забил гол в матче Кубка Либертадорес в возрасте 16 лет и 188 дней, это второй результат в истории турнира. Всего в нынешнем сезоне Паниагуа провел 18 матчей за «Олвейс Реди» и забил два гола. В сборной дебютировать он еще не успел.

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Боливия попала в одну группу с хозяевами турнира — Парагваем и Панамой.