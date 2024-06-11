Светлану Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт, но скоро выпишут

Член исполкома ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что с двукратной олимпийской чемпионкой сейчас все нормально и 12 июня ее выпишут из больницы

Светлана Мастеркова (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 м Светлана Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт, но скоро ее уже выпишут, сообщила ТАСС член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — сказала Привалова.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 56-летнюю Мастеркову госпитализировали в Москве в нейрохирургическое отделение и готовят к операции на опухоли в голове.

Мастеркова на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году победила на дистанция 800 и 1500 м. Также на счету россиянки золото (1500 м) и бронза (800 м) чемпионата мира 1999 года, золото (1500 м) чемпионата Европы 1998-го. С августе 1996 года Мастеркова владеет мировым рекордом на дистанции 1000 м.

Карьеру Мастеркова завершила в 2003 году.