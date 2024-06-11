Легенда сборной Германии возглавил клуб второй бундеслиги

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»

Мирослав Клозе (Фото: Carsten Harz / Getty Images)

Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе назначен главным тренером «Нюрнберга». Об этом сообщается на сайте немецкого клуба, выступающего во второй бундеслиге.

Срок соглашения с 46-летним специалистом не уточняется.

В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в турнирной таблице.

Клозе начал свою тренерскую карьеру в 2016 году в качестве помощника главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, с 2018 года тренировал молодежную команду «Баварии» (до 17 лет), с 2022 по 2023 год был главным тренером австрийского клуба «Райндорф Альтах».

Клозе с 71 голом в 137 матчах является лучшим бомбардиром в истории сборной Германии. Также он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, на счету бывшего форварда 16 мячей на четырех ЧМ (2002-2014). Клозе вместе со сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году. Также на его счету серебро (2002), две бронзы (2006, 2010) ЧМ, серебро (2008) и бронза (2012) Евро.