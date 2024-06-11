Брат Кадырова оценил шансы сохранить пост в Минспорте при новом министре

Первый замминистра спорта Одес Байсултанов заявил, что не держится за свой пост. «Надо будет команде — останусь. Не надо — не останусь. Мне без разницы», — сказал он

Одес Байсултанов (Фото: Elena Mayorova / Global look press)

Первый заместитель министра спорта Одес Байсултанов рассказал «РБК Спорт» о работе с бывшим министром Олегом Матыциным и новым главой министерства Михаилом Дегтяревым.

Байсултанов, двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, с 2020 года занимает должность первого заместителя министра спорта России. После ухода Матыцина он сохранил пост.

«У меня определенность одна. Я говорю: все в руках Всевышнего. А в остальное давайте не будем влезать. Министр абсолютно адекватный, профессиональный. Чтобы вы иносказательно не написали, я и говорю: министр — очень достойный, порядочный и знающий тему человек. Если есть необходимость, он оставит. Более того, если вы посмотрите бумаги, первым заместителем я назначен буквально две недели тому назад. Раз меня назначили, то, соответственно, в ближайшее время, наверное, буду. Хотя с моим характером я бы на его месте меня выгнал», — сказал Байсултанов.

На уточняющий вопрос он ответил: «У меня такой характер. Мне нравится, я и прессы не шарахаюсь. За вами не бегаю и от вас не бегаю. И это мне без разницы. И у меня есть задача, я ее выполняю».

Источники «РБК Спорт» в министерстве говорили, что у Байсултанова и Матыцина были сложные отношения. «Да ладно! У него, как и у меня, были нормальные отношения. Вы работаете в системе, там есть еще кроме вас люди? А у вас со всеми прекрасные отношения? Это такой же орган, как и этот. Бывает, ругаемся», — сказал Байсултанов.

На вопрос об отношениях с новым министром Байсултанов ответил: «У меня руководитель в этой стране есть один, которому я подчиняюсь безусловно, это Владимир Владимирович Путин. И Рамзан Ахматович Кадыров. С остальными я взаимодействую по функционалу. В рамках функционала я руководителю подчиняюсь, но только функционала».

Байсултанов до прихода в Минспорт был заместителем полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. До этого был заместителем и первым заместителем министра по делам Северного Кавказа, также возглавлял правительство Чечни. Был секретарем политсовета чеченского отделения «Единой России», входил в генсовет партии.