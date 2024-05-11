«Рубин» победил «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ с пенальти и двумя удалениями

«Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ с пенальти и двумя удалениями

Встреча завершилась со счетом 3:1. Казанский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»

Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Ростов» со счетом 3:1 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Мацей Рыбус (30-я минута), Александр Мартынович (38) и Богдан Йочич (65). У проигравших отличился Кирилл Щетинин (73).

«Ростов» заканчивал матч вдевятером. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Иван Комаров, на 86-й — защитник гостей Эяд Эль-Аскалани.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко на 81-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.

Красные карточки получили два игрока, которые вышли на замену. Это первый подобный случай в РПЛ с августа 2004 года, когда игроки «Зенита» Даниэл Кирицэ и Лукаш Гартиг удалились в матче против «Динамо», сообщает Opta.

«Рубин» набрал 41 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 40 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Рубин» 19 мая в гостях сыграет с московским «Спартаком». «Ростов» в тот же день примет калининградскую «Балтику».