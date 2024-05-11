 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ с пенальти и двумя удалениями

«Рубин» победил «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ с пенальти и двумя удалениями
Встреча завершилась со счетом 3:1. Казанский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ
Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»
Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»

Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Ростов» со счетом 3:1 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Мацей Рыбус (30-я минута), Александр Мартынович (38) и Богдан Йочич (65). У проигравших отличился Кирилл Щетинин (73).

«Ростов» заканчивал матч вдевятером. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Иван Комаров, на 86-й — защитник гостей Эяд Эль-Аскалани.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко на 81-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.

Красные карточки получили два игрока, которые вышли на замену. Это первый подобный случай в РПЛ с августа 2004 года, когда игроки «Зенита» Даниэл Кирицэ и Лукаш Гартиг удалились в матче против «Динамо», сообщает Opta.

«Рубин» набрал 41 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 40 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Рубин» 19 мая в гостях сыграет с московским «Спартаком». «Ростов» в тот же день примет калининградскую «Балтику».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Ростов
Материалы по теме
РПЛ назвала лучший гол апреля
Спорт
Прервет ли «Зенит» безвыигрышную серию в матче с ЦСКА. Интриги тура РПЛ
Спорт
Клуб РПЛ опроверг возможность отставки тренера из-за «внутренних дрязг»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Момент обрушения жилого дома в Печоре. Видео Общество, 16:48
Умер украинский спортивный комментатор Сергей Савелий Спорт, 16:44
В Сумах и Одессе прозвучали взрывы Политика, 16:33
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил турнирную таблицу АПЛ Спорт, 16:28
Певца из Нидерландов отстранили от финала «Евровидения» Общество, 16:19
СК проверит законность выдачи паспорта водителю упавшего в Мойку автобуса Общество, 16:13
Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 11 матчей Спорт, 16:06
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
«Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ с пенальти и двумя удалениями Спорт, 16:00
Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира на крупном турнире в Риме Спорт, 15:57
Надаль проиграл во втором круге «Мастерс» в Риме Спорт, 15:53
О чем Армения и Азербайджан договорились в Алма-Ате Политика, 15:52
Сборные Канады и Казахстана выиграли первые матчи на ЧМ по хоккею Спорт, 15:48
ФСВТС вывели из подчинения Минобороны Политика, 15:33
Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке Политика, 15:29