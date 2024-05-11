Россиянин Задоров забросил шайбу броском с нулевого угла в матче плей-офф НХЛ

Российский защитник забросил шайбу броском с нулевого угла в плей-офф НХЛ

Шайба Никиты Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения во втором матче серии 1/4 финала против «Эдмонтона». На счету россиянина уже четыре гола в нынешнем плей-офф, только трое защитников в истории «Кэнакс» забрасывали больше

Никита Задоров (Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters)

«Ванкувер Кэнакс» уступил дома «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме со счетом 3:4 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (11-я минута), Маттиас Экхольм (22), Коннор Макдэвид (46) и Эван Бушар (66). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (5), Брок Босер (21) и российский защитник Никита Задоров (39).

На счету Задорова еще голевая передача. Свою шайбу россиянин забросил броском с нулевого угла.

Задоров забросил уже четвертую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В истории «Ванкувера» больше него в одном плей-офф забрасывали только Эд Жовановски (7), Джефф Браун (6) и Кевин Биекса (5).

Среди российских защитников больше Задорова за один розыгрыш плей-офф забрасывали Сергей Гончар (7), Дмитрий Миронов, Вячеслав Войнов (по 6) и Сергей Зубов (5).

Счет в серии стал 1–1. Третий матч пройдет в ночь на 13 мая в Эдмонтоне.