В Казахстане хоккеистам поручили укрепить берега реки Урал из-за паводка

В течение нескольких дней игроки системы «Бейбарыса» и сотрудники клуба работали в селе Алмалы, наполняли мешки с песком и укрепляли берег реки Урал. В Атырауской области Казахстана ранее объявили режим ЧС из-за паводка

Фото: hcbeibarysatyrau_official / Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Хоккеисты системы казахстанского клуба «Бейбарыс» из Атырау приняли участие в работах по укреплению берега реки Урал в селе Алмалы, сообщила пресс-служба команды в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

В работах в течение нескольких дней были задействованы не только хоккеисты, но и работники клуба и игроки молодежной команды «Жас Батыр» и спортшколы.

Алмалы находится в Атырауской области, где ранее был объявлен режим ЧС из-за паводков.

С паводками столкнулись несколько российских регионов, наиболее тяжелая ситуация в Оренбуржье, где 5 апреля прорвало насыпную дамбу.

В Казахстане из-за паводков объявили режим ЧС в десяти областях. Местные власти также предупредили о риске затопления Атырау. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет.

«Бейбарыс» в начале марта вылетел из плей-офф чемпионата Казахстана в первом раунде. «Жас Батыр» стал вторым в молодежной лиге, проиграв «Барысу».