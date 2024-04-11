В Казахстане хоккеистам поручили укрепить берега реки Урал из-за паводка
Хоккеисты системы казахстанского клуба «Бейбарыс» из Атырау приняли участие в работах по укреплению берега реки Урал в селе Алмалы, сообщила пресс-служба команды в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
В работах в течение нескольких дней были задействованы не только хоккеисты, но и работники клуба и игроки молодежной команды «Жас Батыр» и спортшколы.
Алмалы находится в Атырауской области, где ранее был объявлен режим ЧС из-за паводков.
С паводками столкнулись несколько российских регионов, наиболее тяжелая ситуация в Оренбуржье, где 5 апреля прорвало насыпную дамбу.
В Казахстане из-за паводков объявили режим ЧС в десяти областях. Местные власти также предупредили о риске затопления Атырау. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет.
«Бейбарыс» в начале марта вылетел из плей-офф чемпионата Казахстана в первом раунде. «Жас Батыр» стал вторым в молодежной лиге, проиграв «Барысу».