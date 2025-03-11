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Ярославский «Локомотив» стал победителем Западной конференции КХЛ

После поражения московского «Динамо» от «Нефтехимика» ярославский клуб досрочно обеспечил себе первое место на Западе
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ярославский «Локомотив» досрочно обеспечил себе победу в Западной конференции КХЛ. Это определилось после поражения московского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата от нижнекамского «Нефтехимика».

«Динамо» уступило со счетом 3:4. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капустин (12-я и 43-я минуты), Никита Хоружев (35) и Герман Точилкин (40). У проигравших отличились Антон Сизов (1), Макс Комтуа (4) и Никита Гусев (56).

«Локомотив» набрал 95 очков в 64 матчах. «Динамо» с 83 очками в 63 встречах занимает второе место на Западе. «Нефтехимик» расположился на девятой строчке на Востоке, набрав 59 очков в 63 играх.

«Локомотив» во второй раз в истории и впервые с сезона 2010/11 занял первое место в Западной конференции.

В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу».

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Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Динамо Москва ХК Нефтехимик
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