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«Авангард» отыгрался с 1:3 в победил в 12-м подряд матче в КХЛ

Омский клуб обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3. Победу «Авангарду» принес вернувшийся после травмы Владимир Ткачев, для которого это был первый матч в сезоне
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Данил Башкиров (14-я минута), Алекс Грант (43), Семен Чистяков (45) и Владимир Ткачев (58). У проигравших отличились Даниил Бокун (10), Никита Артамонов (22) и Кирилл Кирсанов (27).

Ткачев, один из лучших бомбардиров прошлого сезона КХЛ, провел первый матч в нынешнем сезоне. Прошлым летом форвард порвал ахиллово сухожилие.

«Авангард» выиграл 12-й матч подряд.

Омский клуб набрал 82 очка в 64 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Торпедо» с 70 очками расположилось на восьмой строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 14 марта примет челябинский «Трактор», «Торпедо» днем ранее в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Торпедо Нижний Новгород Владимир Ткачев
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