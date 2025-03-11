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Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина назвала Монако своим домом

Бывшая теннисистка рассказала, что уже давно живет в Монако, ни по чему не скучает и лишь изредка приезжает в Россию
Динара Сафина
Динара Сафина (Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press)

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина в интервью Sports.ru назвала Монако своим домом.

«Я там уже давно живу, с 16 лет. Так сложилось. Изначально брат там был — он первый, а потом я. У ATP там была база, многие игроки там тренируются. И у Монако много других положительных бонусов есть. В связи с этими бонусами выбор очевиден», — сказала 38-летняя Сафина.

По словам Сафиной, в России она бывает максимум раз в три-четыре месяца.

На вопрос, скучает ли она по чему-либо в Монако, Сафина ответила: «Нет такого. По чему я могу скучать? Семья, родные, близкие всегда со мной. Слава богу, мы по телефону много общаемся и видимся часто».

В активе Сафиной 12 титулов WTA в одиночном разряде, серебро Олимпийских игр 2008 года, а также три финала турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» в 2008 и 2009 годах и Australian Open в 2009-м.

Карьеру Сафина завершила в 2014 году из-за хронической травмы спины.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Динара Сафина Монако
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