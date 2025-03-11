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Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» возглавил турецкий клуб

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Текке возглавил «Трабзонспор»
Фатих Текке сменил в «Трабзонспоре» Шенола Гюнеша
Фатих Текке
Фатих Текке (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Бывший футболист «Зенита» и сборной Турции Фатих Текке возглавил «Трабзонспор». Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в соцсети Х.

На этом посту он сменил Шенола Гюнеша. Срок соглашения с 47-летним Текке не уточняется.

«Трабзонспор» занимает 11-е место в чемпионате Турции, набрав 32 очка в 25 матчах. В прошлом сезоне команда была третьей.

Текке является воспитанником «Трабзонспора», за который выступал с 1994 по 2000 год и с 2003 по 2006 год. В России нападающий играл за «Зенит» (2006–2010) и казанский «Рубин» (2010). С петербургским клубом он стал обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, выиграл чемпионат России.

После завершения карьеры Текке тренировал турецкие «Кайсери Эрджиесспор», «Болуспор», «Манисаспор», «Денизлиспор», «Истанбулспор», «Бурсаспор» и «Аланьяспор», который покинул в ноябре 2024-го.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция ФК Зенит
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