Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» возглавил турецкий клуб

Фатих Текке сменил в «Трабзонспоре» Шенола Гюнеша

Фатих Текке (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Бывший футболист «Зенита» и сборной Турции Фатих Текке возглавил «Трабзонспор». Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в соцсети Х.

На этом посту он сменил Шенола Гюнеша. Срок соглашения с 47-летним Текке не уточняется.

«Трабзонспор» занимает 11-е место в чемпионате Турции, набрав 32 очка в 25 матчах. В прошлом сезоне команда была третьей.

Текке является воспитанником «Трабзонспора», за который выступал с 1994 по 2000 год и с 2003 по 2006 год. В России нападающий играл за «Зенит» (2006–2010) и казанский «Рубин» (2010). С петербургским клубом он стал обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, выиграл чемпионат России.

После завершения карьеры Текке тренировал турецкие «Кайсери Эрджиесспор», «Болуспор», «Манисаспор», «Денизлиспор», «Истанбулспор», «Бурсаспор» и «Аланьяспор», который покинул в ноябре 2024-го.