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Участвовавший в Кубке России клуб Медиалиги объявил о закрытии

Участвовавший в Кубке России клуб Медиалиги «Родина Медиа» объявил о закрытии
«Родина Медиа», которая была создана в 2022 году бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым и рэпером T-killah, прекращает свое существование
Фото: телеграм-канал ФК «Родина Медиа»
Фото: телеграм-канал ФК «Родина Медиа»

Медиафутбольный клуб «Родина Медиа» объявил в своем телеграм-канале, что прекратил свое существование.

«Мы вместе с вами прошли прекрасный путь! Это было время ярких чемпионств, красивых побед и неприятных поражений, которые делали нас сильнее. <...> У каждой истории есть конец, сегодня она заканчивается для нас», — говорится в сообщении.

Клуб был создан бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым и рэпером T-killah в 2022 году. Команда стала победителем третьего сезона Медиалиги, а в августе 2023 года приняла участие в Кубке России, где в первом раунде уступила вологодскому «Динамо» из Второй лиги.

Это уже второй за месяц клуб Медиалиги, который прекращает существование. В начале марта о закрытии объявил «Чисто Питер», где в том числе играли бывшие футболисты «Зенита» Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что больше клубу «проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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