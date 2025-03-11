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Чемпиона НХЛ дисквалифицировали на 20 матчей за допинг

Защитника «Флориды» Экблада дисквалифицировали на 20 матчей в НХЛ за допинг
Ведущий защитник «Флориды» Аарон Экблад пропустит оставшиеся матчи команды в регулярном чемпионате и сможет вернуться только в плей-офф
Аарон Экблад
Аарон Экблад (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Аарон Экблад дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте лиги.

Согласно условиям коллективного трудового договора, дисквалификация сопровождается обязательным направлением в программу НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и расстройствами поведения для оценки состояния и возможного лечения.

Поскольку «Флориде» осталось провести 18 матчей в регулярном чемпионате, 29-летний канадец сможет вернуться только в плей-офф.

«Новость о том, что я провалил случайный тест, стала шоком. В конечном итоге я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло бы мне восстановиться после недавних травм, не проконсультировавшись предварительно с соответствующим медицинским и командным персоналом. Я подвел своих товарищей по команде, организацию и наших замечательных болельщиков. За это я искренне сожалею», — сказал Экблад.

По словам защитника, он усвоил этот тяжелый урок и с нетерпением ждет возможности вернуться в хоккей.

Экблад, первый номер драфта 2014 года, в нынешнем сезоне набрал 33 (3+30) очка в 56 матчах. В прошлом сезоне защитник помог команде завоевать Кубок Стэнли.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз допинг
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