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Сборная Сербии включила трех игроков РПЛ в состав на матч с Россией

Зделар, Гайич и Эракович вошли в состав сборной Сербии на матч с Россией
Игра пройдет в Москве 21 марта. В окончательный состав сборной Сербии вошли Милан Гайич, Саша Зделар и Страхиня Эракович
Милан Гайич
Милан Гайич (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Футболисты ЦСКА Саша Зделар и Милан Гайич, а также защитник «Зенита» Страхиня Эракович вошли в окончательный состав сборной Сербии на матч с командой России, сообщается на сайте Футбольного союза Сербии.

Игра пройдет 21 марта в Москве, через четыре дня после этого сербы сыграют с киприотами, а россияне — с парагвайцами.

Сборная Сербии занимает 32-е место в рейтинге ФИФА, россияне — 38-е.

Состав сербской команды:

В список также вошли: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович, Матия Настасич (оба — «Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Павлович, Алекса Терзич (оба — «РБ Зальцбург»), Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович (оба — «Аль-Хиляль»), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Филип Костич, Душан Влахович (оба — «Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Лука Йович («Милан»).

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Сербия
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