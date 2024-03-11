Клуб Серии А уволил тренера, боднувшего игрока соперников

Роберто Д’Аверса заявил, что хотел защитить своих игроков от провокаций после матча с «Вероной», но вместо этого сам боднул футболиста соперников в голову и получил красную карточку

Роберто Д'Аверса (Фото: imago images / Global Look Press)

«Лечче» отправил в отставку главного тренера Роберто Д’Аверсу после инцидента в игре с «Вероной» 10 марта, когда тренер ударил футболиста, сообщается на сайте клуба Серии А.

«Лечче» проиграл «Вероне» со счетом 0:1.

После финального свистка на поле произошла стычка с участием обеих команд. Д’Аверса вышел на газон и ударил головой французского нападающего Тома Анри, тот упал на газон.

Тренеру дали красную карточку.

Д’Аверса впоследствии назвал свой поступок непростительным. По его словам, он вышел на поле, чтобы уберечь своих игроков от удаления из-за провокаций со стороны футболистов «Вероны», пишет RMC Sport.

«Лечче» занимает 15-е место в турнирной таблице, «Верона» — 13-е.

Д’Аверса пришел в «Лечче» летом прошлого года, до этого он работал в «Сампдории» и «Парме».