Стал известен следующий соперник Махачева

Чемпион UFC Махачев в июне проведет бой с Порье

Бой Махачева и Порье, как ожидается, пройдет в июне

Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев в июне проведет бой с американцем Дастином Порье. Об этом Порье написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Ислам — в июне», — написал Порье. Махачев отреагировал на пост смайликом с рукопожатием.

В январе Махачев заявил, что в следующем поединке 8 июня планирует встретиться с американцем Джастином Гэтжи. Также Махачев написал, что в ноябре проведет бой с победителем поединка Чарльз Оливейра — Арман Царукян. Запланирован бой и на февраль 2025-го, но соперник пока не определен.

На счету 32-летнего Махачева 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Он является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

В карьере 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений в карьере. Американец 10 марта победил нокаутом во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299 в Майами.