Андрей Рублев сенсационно вылетел с турнира в американском Индиан-Уэллсе

Рублев сенсационно проиграл на престижном турнире в США

Рублев являлся одним из фаворитов турнира. Он был посеян под пятым номером

Фото: REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Иржи Легечке со счетом 4:6, 4:6 в матче третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $9,5 млн.

Рублев был посеян под пятым номером на турнире, Легечка — 32-м. Рублев первым из топ-5 завершил выступление на турнире.

В другом матче Анастасия Павлюченкова (22-й номер посева) обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счетом 2:6, 6:4, 6:3. В четвертом круге Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк (31).

Россиянка Анастасия Потапова (28) обыграла аргентинку Надю Подороску со счетом 6:1, 6:1. Анна Калинская уступила итальянке Жасмин Паолини (13) со счетом 3:6, 6:3, 4:6. В следующем круге итальянка сыграет с Потаповой.

Вероника Кудерметова проиграла немке Анжелике Кербер со счетом 4:6, 5:7.

В четвертом круге теннисистка из Германии встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

Турнир завершится 17 марта.

