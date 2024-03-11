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Рублев сенсационно проиграл на престижном турнире в США

Андрей Рублев сенсационно вылетел с турнира в американском Индиан-Уэллсе
Рублев являлся одним из фаворитов турнира. Он был посеян под пятым номером
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Иржи Легечке со счетом 4:6, 4:6 в матче третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $9,5 млн.

Рублев был посеян под пятым номером на турнире, Легечка — 32-м. Рублев первым из топ-5 завершил выступление на турнире.

В другом матче Анастасия Павлюченкова (22-й номер посева) обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счетом 2:6, 6:4, 6:3. В четвертом круге Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк (31).

Россиянка Анастасия Потапова (28) обыграла аргентинку Надю Подороску со счетом 6:1, 6:1. Анна Калинская уступила итальянке Жасмин Паолини (13) со счетом 3:6, 6:3, 4:6. В следующем круге итальянка сыграет с Потаповой.

Вероника Кудерметова проиграла немке Анжелике Кербер со счетом 4:6, 5:7.
В четвертом круге теннисистка из Германии встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

Турнир завершится 17 марта.
 

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Теги
Андрей Рублев (теннисист) Анастасия Павлюченкова
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