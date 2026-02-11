Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей
Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер повторил рекорд по количеству проведенных матчей за всю историю Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Opta.
40-летний Милнер вышел на замену на 22-й минуте встречи 26-го тура с «Астон Виллой» вместо травмированного Карлоса Балебы.
Это его 653-й матч в АПЛ, по этому показателю футболист сравнялся с рекордом Гарета Барри, который завершил карьеру в 2020 году в возрасте 39 лет.
Дебют Милнера в АПЛ состоялся 10 ноября 2002 года в составе «Лидса» — тогда 16-летний полузащитник отыграл шесть минут против «Вест Хэма». В АПЛ он также играл за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а в «Брайтон» перешел в 2023-м. Он является трехкратным победителем АПЛ: дважды он выигрывал чемпионат с «Манчестер Сити» и один раз — с «Ливерпулем».
Примечательно, что главному тренеру «Брайтона» Фабиану Хюрцелеру 32 года — он на семь лет младше Милнера.
За 24 сезона в АПЛ Милнер успел поиграть под руководством 21 главного тренера.
