ESPN назвал трансфер украинца Мудрика в «Челси» худшим в истории АПЛ

За три года в «Челси» он забил всего 10 мячей, а с ноября 2024 года он вообще не выходил на поле из-за обвинений в употреблении допинга

Михаил Мудрик (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Спортивный телеканал ESPN составил рейтинг худших трансферов в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Первое место в нем занял переход украинского полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».

«Челси» приобрел Мудрика в январе 2023 года за €70 млн, подписав с футболистом контракт сроком на 8,5 лет. За три года украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. В декабре 2024 года стало известно, что допинг-проба Мудрика дала положительный результат. С тех пор он не выходил на поле.

Вторую строчку антирейтинга занял бразилец Антони, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за €95 млн. Замкнул тройку ивуариец Николя Пепе, купленный «Арсеналом» у «Лилля» за €80 млн.

В пятерку также попал сенегальский нападающий Али Диа, подписанный «Саутгемптоном» свободным агентом, и чемпион Англии Дэниэл Дринкуотер, перешедший из «Лестера» в «Челси» за €37,9 млн.

В списке из 50 пунктов нашлось место и другим игрокам, связанным с постсоветским футболом. Переход обладателя Золотого мяча 2004 года Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси» весной 2006 года за €43,9 млн занял 17-е место — украинец забил всего 22 гола в 77 матчах. Сергей Ребров, купленный «Тоттенхэмом» у киевского «Динамо» за €18 млн, расположился на 39-й строчке. Он за два сезона в Лондоне забил всего 15 голов во всех турнирах.

Возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2021 году ESPN поставил на 37-е место — португалец, несмотря на скандальный уход, забил 18 голов в чемпионате за свой единственный полноценный сезон в клубе.