 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,6 x 6,3 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

ESPN назвал трансфер украинца Мудрика в «Челси» худшим в истории АПЛ

За три года в «Челси» он забил всего 10 мячей, а с ноября 2024 года он вообще не выходил на поле из-за обвинений в употреблении допинга
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Спортивный телеканал ESPN составил рейтинг худших трансферов в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Первое место в нем занял переход украинского полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».

«Челси» приобрел Мудрика в январе 2023 года за €70 млн, подписав с футболистом контракт сроком на 8,5 лет. За три года украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. В декабре 2024 года стало известно, что допинг-проба Мудрика дала положительный результат. С тех пор он не выходил на поле.

Вторую строчку антирейтинга занял бразилец Антони, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за €95 млн. Замкнул тройку ивуариец Николя Пепе, купленный «Арсеналом» у «Лилля» за €80 млн.

В пятерку также попал сенегальский нападающий Али Диа, подписанный «Саутгемптоном» свободным агентом, и чемпион Англии Дэниэл Дринкуотер, перешедший из «Лестера» в «Челси» за €37,9 млн.

В списке из 50 пунктов нашлось место и другим игрокам, связанным с постсоветским футболом. Переход обладателя Золотого мяча 2004 года Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси» весной 2006 года за €43,9 млн занял 17-е место — украинец забил всего 22 гола в 77 матчах. Сергей Ребров, купленный «Тоттенхэмом» у киевского «Динамо» за €18 млн, расположился на 39-й строчке. Он за два сезона в Лондоне забил всего 15 голов во всех турнирах.

Возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2021 году ESPN поставил на 37-е место — португалец, несмотря на скандальный уход, забил 18 голов в чемпионате за свой единственный полноценный сезон в клубе.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Михаил Мудрик Челси
Материалы по теме
В японской футбольной лиге запустили турнир без ничьих
Спорт
«Ростов» не доиграл матч с китайским клубом из-за драки футболистов
Спорт
«Реал» достиг соглашения с УЕФА по поводу Суперлиги «во благо футбола»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей Спорт, 23:50
Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами Общество, 23:50
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:35
ESPN назвал трансфер украинца Мудрика в «Челси» худшим в истории АПЛ Спорт, 23:22
Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ Политика, 23:22
Total потребовала от ЕС разъяснений из-за неожиданных последствий санкций Политика, 23:20
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 23:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 23:16
В Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр на улице Лени Голикова Общество, 23:12
В японской футбольной лиге запустили турнир без ничьих Спорт, 23:04
Впервые за 32 года итальянские саночники победили в двойках на Олимпиаде Спорт, 22:58
Путин поручил кабмину улучшить жилищные программы для семей с детьми Политика, 22:46
Линдси Вонн перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде Спорт, 22:46
WSJ узнала, когда США смогут направить к Ирану второй авианосец Политика, 22:43