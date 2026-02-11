Впервые за 32 года итальянские саночники победили в двойках на Олимпиаде
Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер стали первыми на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях саней-двоек и принесли Италии первое с 1994 года олимпийское золото в этой дисциплине.
По сумме двух заездов итальянцы показали результат 1 минута 45,086 секунд. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндль, уступившие 0,068 секунды. Бронзовыми призерами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,090).
Последний раз итальянские саночники выигрывали олимпийское золото в 1994 году в Лиллехаммере — тогда в мужских двойках первенствовали Курт Бруггер и Вильфрид Хубер.
32-летний Ридер и 31-летний Кайнцвальднер впервые стали олимпийскими призерами. Ранее они завоевали серебряную медаль на чемпионате мира 2020 года.
Россияне в санном спорте на Играх выступали только в одиночном турнире. Дарья Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.
