Впервые за 32 года итальянские саночники победили в двойках на Олимпиаде

Последний раз итальянцы побеждали в этой дисциплине на Играх 1994 года в Лиллехаммере — тогда лучшими были Курт Бруггер и Вильфрид Хубер

Симон Кайнцвальднер и Эмануэль Ридер (Фото: Al Bello / Getty Images)

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер стали первыми на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях саней-двоек и принесли Италии первое с 1994 года олимпийское золото в этой дисциплине.

По сумме двух заездов итальянцы показали результат 1 минута 45,086 секунд. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндль, уступившие 0,068 секунды. Бронзовыми призерами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,090).

Последний раз итальянские саночники выигрывали олимпийское золото в 1994 году в Лиллехаммере — тогда в мужских двойках первенствовали Курт Бруггер и Вильфрид Хубер.

32-летний Ридер и 31-летний Кайнцвальднер впервые стали олимпийскими призерами. Ранее они завоевали серебряную медаль на чемпионате мира 2020 года.

Россияне в санном спорте на Играх выступали только в одиночном турнире. Дарья Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.