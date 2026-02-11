В японской футбольной лиге запустили турнир без ничьих

Если счет равен после 90 минут, команды бьют пенальти — победитель получает два очка, проигравший — одно. Новые правила уже вступили в силу

Фото: Masahiro Ura / Getty Images for DAZN

Японская профессиональная футбольная лига (J1 League) официально объявила об отмене ничьих в матчах турнира, приуроченного к 100-летию национального футбола. Об этом сообщает Italpress со ссылкой на заявление J1 League.

Если основное время матча завершается вничью, дополнительное время не назначается — команды сразу переходят к серии пенальти. Победитель послематчевой серии получает два очка, проигравший — одно. За победу в основное время по-прежнему начисляется три очка, за поражение — ноль.

Новая система действует в рамках специального турнира «Лига столетнего видения» (100 Year Vision League), который стартовал 7 февраля. Соревнование создано для заполнения паузы при переходе J-лиги с традиционной системы «весна–осень» (февраль–декабрь) на европейский календарь (август–май), а также в честь столетия высшего дивизиона Японии.

20 клубов J1 разделены на две группы по региональному признаку — Восток и Запад. С февраля по май они проведут по 18 матчей в «региональном раунде», после чего с конца мая по конец июня состоится плей-офф.

Победитель «Лиги столетнего видения» получит право участвовать в Лиге чемпионов АФК — самом престижном клубном турнире Азии.