Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,6 x 6,3 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
В японской футбольной лиге запустили турнир без ничьих

Если счет равен после 90 минут, команды бьют пенальти — победитель получает два очка, проигравший — одно. Новые правила уже вступили в силу
Фото: Masahiro Ura / Getty Images for DAZN
Фото: Masahiro Ura / Getty Images for DAZN

Японская профессиональная футбольная лига (J1 League) официально объявила об отмене ничьих в матчах турнира, приуроченного к 100-летию национального футбола. Об этом сообщает Italpress со ссылкой на заявление J1 League.

Если основное время матча завершается вничью, дополнительное время не назначается — команды сразу переходят к серии пенальти. Победитель послематчевой серии получает два очка, проигравший — одно. За победу в основное время по-прежнему начисляется три очка, за поражение — ноль.

Новая система действует в рамках специального турнира «Лига столетнего видения» (100 Year Vision League), который стартовал 7 февраля. Соревнование создано для заполнения паузы при переходе J-лиги с традиционной системы «весна–осень» (февраль–декабрь) на европейский календарь (август–май), а также в честь столетия высшего дивизиона Японии.

20 клубов J1 разделены на две группы по региональному признаку — Восток и Запад. С февраля по май они проведут по 18 матчей в «региональном раунде», после чего с конца мая по конец июня состоится плей-офф.

Победитель «Лиги столетнего видения» получит право участвовать в Лиге чемпионов АФК — самом престижном клубном турнире Азии.

Екатерина Халимовская
Футбол
