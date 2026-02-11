Американский конькобежец победил на Играх с олимпийским рекордом
Американский конькобежец Джордан Штольц победил с олимпийским рекордом на дистанции 1000 м на Играх в Италии.
Его результат составил 1 минуту 6,28 секунды. Второе время показал Еннинг де Бо (+0,5) из Нидерландов, третье — китаец Нин Чжунъянь (+1,06).
Предыдущий олимпийский рекорд на дистанции 1000 м был установлен на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Герард Ван Велде из Нидерландов показал время 1 минуту 7,18 секунды.
21-летний Штольц является шестикратным чемпионом мира.
Из российских конькобежцев на Олимпиаде-2026 еще выступит Анастасия Семенова — в масс-старте 21 февраля.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
