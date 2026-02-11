Американский конькобежец победил на Играх с олимпийским рекордом

Американский конькобежец Штольц победил на Играх с олимпийским рекордом

Джордан Штольц стал лучшим на дистанции 1000 м. Предыдущий рекорд был установлен Герардом Ван Велде из Нидерландов на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити

Джордан Штольц (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Американский конькобежец Джордан Штольц победил с олимпийским рекордом на дистанции 1000 м на Играх в Италии.

Его результат составил 1 минуту 6,28 секунды. Второе время показал Еннинг де Бо (+0,5) из Нидерландов, третье — китаец Нин Чжунъянь (+1,06).

Предыдущий олимпийский рекорд на дистанции 1000 м был установлен на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Герард Ван Велде из Нидерландов показал время 1 минуту 7,18 секунды.

21-летний Штольц является шестикратным чемпионом мира.

Из российских конькобежцев на Олимпиаде-2026 еще выступит Анастасия Семенова — в масс-старте 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.